Coppa Italia – Super Cheddira, il Bari elimina il Verona: 4-1 al Bentegodi. Fuori il Venezia

Colpo di scena in Coppa Italia perché Venezia e Verona abbandonano la competizione al secondo turno

Colpo di scena in Coppa Italia perché Venezia e Verona abbandonano la competizione al secondo turno: i lagunari vengono sconfitti, in maniera più che rocambolesca dall'Ascoli. I marchigiani, avanti grazie a Saric (35') e Falzerano (71') si fanno raggiungere da una doppietta di Mikaelsson all'88' e all'89' ma l'autorete di Baudouin al 91' regala il passaggio del turno ai bianconeri. Cade anche il Verona che perde 4-1 in casa contro il Bari: Lasagna illude i gialloblù perché i pugliesi ribaltano il risultato con Folorunsho e una tripletta di Cheddira.