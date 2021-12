Chelsea, bilancio chiuso a -173 mln: “Un miliardo di debiti verso società collegate”

Il Chelsea campione d'Europa ha annunciato perdite per 145,6 milioni di sterline - oltre 173 milioni di euro - al netto delle imposte

I l Chelsea campione d'Europa ha annunciato perdite per 145,6 milioni di sterline - oltre 173 milioni di euro - al netto delle imposte per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2021. Lo riportano il sito internet della Bbc e i principali media britannici. Il club della Premier League ha conquistato la scorsa stagione la Champions League sotto la guida del manager tedesco Thomas Tuchel.

Il Chelsea FC PLC continua a essere sostenuto finanziariamente da Fordstam Limited, società di proprietà di Roman Abramovich, con la conferma nei conti del club di un'esposizione debitoria superiore al miliardo di sterline nei confronti di "società collegate". Dai conti emerge inoltre che "la società fa affidamento su Fordstam Limited per il suo continuo sostegno finanziario". Fordstam ha indicato che il supporto continuerà "per il prossimo futuro".

Il club ha indicato che in uno "scenario al ribasso, grave ma plausibile, del calcio giocato a porte chiuse nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022" farà affidamento su ulteriori finanziamenti da Chelsea FC PLC, con ulteriori fondi necessari se l'impatto finanziario di Covid-19 sarà ancora più pesante. I club della Premier League hanno recentemente scelto di continuare a giocare durante le festività malgrado l'escalation in corso di casi di Covid-19, che hanno provocato una serie di rinvii e un record di 103 positivi, tra giocatori e staff, al virus nella settimana tra il 20 e il 26 dicembre compresi.

I bilanci del Chelsea specificano inoltre che ci sono 24,1 milioni di sterline dovuti a causa di non meglio specificate "questioni legali in corso", mentre il club ha anche deciso che una "svalutazione" di 17,9 milioni di sterline (21,3 milioni di euro) è necessaria rispetto al valore della sua squadra. Il club ha indicato di aver ingaggiato tre giocatori dal 30 giugno per un totale di 109,7 milioni di sterline (oltre 130 milioni di euro): l'attaccante ex Inter Romelu Lukaku, il portiere Marcus Bettinelli e il centrocampista Saul Niguez, quest'ultimo in prestito dall'Atletico Madrid.