Chelsea, gli occhi della Serie A su Broja: seguito in passato dall’Inter, ora…

Armando Broja sta attirando su di sè le attenzioni di diversi club: l'attaccante albanese, dopo una positiva stagione al Southampton, è tornato al Chelsea, ma lo spazio a disposizione non è molto, e l'ipotesi di un nuovo prestito - magari già a gennaio - non è da escludere. Secondo tuttomercatoweb.com su di lui ci sarebbero anche diversi club italiani: nel corso dei mesi Broja è stato seguito da Atalanta e Inter, almeno inizialmente, mentre nelle ultime settimane ci sono altre tre squadre che hanno avuto contatti per capire la situazione. Si tratta del Napoli, eventualmente per sostituire Osimhen in caso di grande offerta (ma solo a giugno), della Roma e del Milan.