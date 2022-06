Chelsea, Cech: “Mercato? Non mi stacco dal telefono. Ci rinforzeremo”

In Inghilterra si parla del calciomercato del Chelsea e in particolare di 200 mln di sterline che la nuova proprietà sarebbe disposta a mettere sul tavolo per rinforzare il club appena acquisito da Abramovich. Per questo la squadra londinese viene accostata a Ousmane Dembele del Barcellona, ​​Jules Kounde del Siviglia e alla star del Manchester City Raheem Sterling. Tuchel inoltre chiede un difensore dopo aver perso sia Rudiger che Christensen. Se poi Lukaku partisse si lavorerebbe anche su un attaccante importante.