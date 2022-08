Chelsea, esordio stagionale per Chalobah: Tuchel lo lancia dal 1′ contro il Leicester

Dopo 3 panchine consecutive nelle prime giornate contro Everton, Tottenham e Leeds, Thomas Tuchel lancia Trevoh Chalobah dal 1' nel match odierno contro il Leicester. Il difensore classe '99, nel mirino di Inter e Milan, affiancherà Thiago Silva in difesa anche in virtù dell'assenza di Koulibaly, espulso contro il Leeds e dunque squalificato per la sfida alle Foxes.