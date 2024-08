La partita dello Stamford Bridge segnerà l'ultima partita di precampionato per Chelsea e Inter. Intervenuto ai microfoni del club inglese, Levi Colwill ha parlato della gara contro i nerazzurri: "Tornare allo Stamford Bridge con i nostri tifosi è davvero emozionante. Non credo che capiscano quanto ci manchi sentirli durante l'estate. Sarà sicuramente emozionante e avremo bisogno di loro per tutta la stagione, proprio come l'anno scorso".