Skriniar, il Psg non rilancia e il Chelsea osserva: Milan vuole l’Inter. L’ipotesi…

Il difensore slovacco piace a PSG e Chelsea: i 'Blues' hanno preso informazioni ma al momento non ci sono offerte ufficiali

Alessandro De Felice

Tra sei giorni la stagione dell'Inter prenderà ufficialmente il via con la sfida di campionato contro il Lecce al 'Via del Mare'. In casa nerazzurra resta in bilico il futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco fa gola a tanti top club europei, che vorrebbero strapparlo ai nerazzurri.

Nelle scorse settimane ci ha provato il PSG con una proposta da 50 milioni di euro, rispedita al mittente dall'Inter. Il club nerazzurro è stato chiaro: lo slovacco lascia Milano per non meno di 70 milioni di euro.

Negli ultimi giorni non ci sono stati rilanci, con il club transalpino che ha virato su Mukiele del Lipsia.

Skriniar è finito nel mirino del Chelsea, alla ricerca di un compagno di reparto di Kalidou Koulibaly. Come rivela Calciomercato.com, i 'Blues' hanno avuto qualche contatto con l'intermediario dell'operazione. Al momento, però, non sono state presentate offerte ufficiali.

Dal canto suo, Skriniar vuole rimanere all'Inter, come ha più volte confermato. Nell'amichevole di ieri contro il Villarreal, lo slovacco ha ricevuto l'ovazione dei tifosi, che ancora una volta hanno dimostrato il loro affetto per il difensore ex Zilina e Sampdoria.

L'ipotesi permanenza in nerazzurro resta in piedi. L'Inter e Skriniar attendono eventuali mosse di Chelsea e PSG per capire se il matrimonio proseguirà o le strade si divideranno.