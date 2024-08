Oggi Chelsea-Inter alle ore 16: dove vedere la partita in tv e streaming

L'inizio del campionato si sta avvicinando: ecco dove vedere l'amichevole dell'Inter in programma oggi contro il Chelsea

L'inizio del campionato si sta avvicinando: l' Inter esordirà nella Serie A 2024/25 sabato 17 agosto quando affronterà in trasferta il Genoa. Prima della sfida contro i liguri la squadra di Simone Inzaghi giocherà l'ultima amichevole della pre-season sfidando il Chelsea.

CHELSEA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Chelsea-Inter si disputerà oggi 11 agosto alle 16:00 e verrà trasmessa in diretta da DAZN e Inter TV. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.