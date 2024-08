Wesley Fofana, dopo la partita con l'Inter, ha parlato ai microfoni dei canali del Chelseae si è soffermato sul suo ritorno in campo (è stato a lungo out perché si è infortunato al legamento crociato anteriore del ginocchio): «Sono felice dopo tanto tempo di tornare a giocare, specie in casa. È stato difficile non giocare a lungo. Il calcio è la mia vita e non giocare per tanto tempo rende tutto difficile. Ho giocato 70 minuti, è tanto dopo tanto tempo fuori, ma spero di andare avanti in questo modo», ha detto.