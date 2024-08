Chelsea, Maresca: “Create 6-7 occasioni. Inter squadra speciale in difesa”

Il commento al pareggio in amichevole contro i nerazzurri del tecnico del club londinese

«Cominciano a vedersi i risultati del nostro lavoro. Oggi abbiamo cercato di tenere palla. L'Inter è speciale in difesa ma di sicuro noi stiamo già facendo bene. Con il tempo miglioreremo sempre più, abbiamo iniziato solo un mese fa e oggi posso dire che stiamo migliorando. Ero contento prima di questo esordio in panchina e sono felice ancora di più adesso, c'era un bell'ambiente e bisogna creare un legame tra squadra e tifosi che possono essere il dodicesimo uomo in campo», ha aggiunto il tecnico del club inglese.