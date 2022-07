Chelsea, Kounde a un passo: ecco quanto incassa il Siviglia

Dopo Kalidou Koulibaly, il club londinese sta per piazzare un altro colpo in difesa

Dopo Kalidou Koulibaly, il Chelsea sta per piazzare un altro colpo in difesa. Il club londinese è vicino a chiudere un altro colpo per la difesa: Jules Kounde. "La trattativa tra Chelsea e Siviglia per portare a Stamford Bridge il difensore francese classe 1998 è infatti in chiusura, su una cifra che si aggira sui 50 milioni più bonus", è quanto riporta Gianluca Di Marzio.