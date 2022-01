Senza Lukaku, il Chelsea pareggia 2-2 con il Liverpool. Segna anche Kovacic

Termina 2-2 il big match di Premier League tra il Chelsea (senza Lukaku) e il Liverpool. A segno anche l'ex Inter Kovacic

Termina 2-2 il big match di Premier League tra Chelsea e Liverpool. Sono i Reds, prossimi avversari dell’Inter in Champions League, a portarsi in vantaggio con un gol di Mané al 9’ e con Salah al 26’. Prima l'ex nerazzurro Kovacic e poi Pulisic pareggiano prima del 45' per il Chelsea, privo di Lukaku (in tribuna dopo la recente intervista a Sky). Il match termina 2-2, un risultato che fa sorridere il Manchester City, ora a +10 sul Chelsea e +11 sul Liverpool.