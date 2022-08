Il Chelsea e la ‘maledizione’ della maglia numero 9, Tuchel: “Mi dicono…”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel ha spiegato perché a oggi in casa Blues nessuno degli attaccanti in rosa abbia preso la maglia numero 9 lasciata vacante da Romelu Lukaku. "Sorprendentemente, nessuno la vuole. Tutti quelli che sono qui da più tempo di me dicono: 'Ah, sai, aveva il '9' e non segnava'. Quindi ora stiamo attraversando un momento in cui nessuno vuole toccare quel numero. Sono anche superstizioso, posso capire perché i giocatori non la vogliano", ha spiegato Tuchel.