Il Chelsea alza il muro per Chalobah: “L’agente ha comunicato all’Inter…”

Il difensore del Chelsea era uno degli obiettivi dell'Inter di Inzaghi per rinforzare il reparto arretrato

Il Chelsea si tiene stretto Trevoh Chalobah . I 'Blues' non vogliono cedere il difensore nonostante l'arrivo per 80 milioni di euro di Fofana dal Leicester.

Dopo la sfida di ieri, l'allenatore del Chelsea Tuchel è tornato sulla possibile partenza di Chalobah, confermando l'idea sua e del club: "Crediamo in lui e nella sua crescita".

Come spiega Il Corriere dello Sport, l’entourage d Chalobah ha comunicato sia all’Inter sia al Milan, inseritosi negli ultimi giorni, che i Blues non lo avrebbero lasciato andare via.