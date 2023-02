Chelsea, permesso di lavoro negato ad Andrey Santos: è uno degli acquisti di gennaio

Andrey Santos, centrocampista e 'stella' del Brasile U.20 che ha appena vinto il Sudamericano di categoria, si è visto negare dalle autorità il permesso di lavoro e quindi non potrà giocare in Premier League con il Chelsea, che lo ha acquistato nell'ultima 'finestra' di mercato invernale. Ai Blues londinesi non rimane che cederlo in prestito a qualche club brasiliano, e a questo proposito il Vasco da Gama, che lo aveva ceduto agli inglesi, rivorrebbe a titolo temporaneo il giocatore sostenendo che nel contratto di cessione ci sarebbe una clausola in questo senso.