Chelsea, la risposta di Lukaku frena ogni discorso: nessuna offerta all’Inter

L'attaccante belga ha respinto l'offerta del club londinese da oltre 10 milioni a stagione: vuole restare a Milano

Il Chelsea ci ha provato, l'offerta è stata di quelle che potrebbero tentare chiunque (oltre 10 milioni di euro a stagione), ma Romelu Lukaku è stato chiaro: vuole solo l'Inter. Una risposta, quella del belga, che ha spento sul nascere ogni possibile discorso tra i due club, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nel mondo del mercato è sempre bene non avere certezze e tenere le luci ben accese su tutti gli scenari possibili. Ma ad oggi sono certificati sia il pressing del Chelsea sia la risposta di Lukaku. Vanno definiti anche i contorni, poi, di questo tentativo del Chelsea. L'Inter è perfettamente a conoscenza della situazione, del resto qualche sondaggio in direzione Londra è partito anche dai nerazzurri, quantomeno per informarsi delle situazioni Zappacosta, Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Ma è giusto chiarire che i Blues non sono mai arrivati al punto di formulare un'offerta vera e propria all'a.d. Marotta e al d.s. Ausilio. In fondo, sarebbe stato anche strategicamente sbagliato farlo. Perché, specie in operazioni del genere, prima si incassa il sì del giocatore e poi si va a trattare con il club titolare del cartellino. In assenza del sì di Lukaku, il Chelsea non ha mai parlato con l'Inter, nessuna proposta è giunta in viale della Liberazione. Di sicuro, la valutazione che l'Inter fa di Lukaku è a tre cifre, superiore ai 100 milioni di euro. Ma questo non è neppure un tema di discussione, spento sul nascere dal centravanti belga".