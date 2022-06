Il Chelsea saluta la Granovskaia: Boehly nuovo ds ad interim

Marina Granovskaia non è più la direttrice sportiva, incarico che è stato affidato ad interim a Todd Boehly

Continua il rinnovamento del Chelsea. Marina Granovskaia non è più la direttrice sportiva, incarico che è stato affidato ad interim a Todd Boehly, nominato oggi presidente. Il club ha però reso noto che la dirigente "resterà a disposizione di Boehly per la durata dell'attuale finestra di mercato, nella misura necessaria per supportare la transizione".