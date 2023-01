UFFICIALE – Chelsea, rinforzo in difesa: arriva Badiashile dal Monaco per 40 mln

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: il Chelsea rinforza la sua difesa con l'arrivo di Benoit Badiashile, classe 2001 dal Monaco. "Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di giocare per questo club, di incontrare i tifosi e di giocare nel miglior campionato del mondo", ha dichiarato Badiashile. Il Chelsea ha investito circa 38 mln di sterline per prenderlo.