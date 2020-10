Chi tra Ibra e Lukaku? Caressa: “Non so, dico X”. Zazzaroni invece non ha dubbi

7 giorni al tanto atteso derby di Milano tra l’Inter e il Milan. La stracittadina avrà sicuramente due grandissimi protagonisti: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. A Radio Deejay hanno lanciato un sondaggio: chi tra il belga e lo svedese? Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni non ha dubbi: “Io dico Ibra tutta la vita. Lukaku non ha un buon rapporto con la porta rispetto a tutte le occasioni che crea. Però prende tanto spazio”. Fabio Caressa, invece, ha tentennato: “Anch’io dico Ibra. Però non lo so: dico X”.