GdS – Serie A in chiaro, manca un passaggio formale: nelle prossime ore…

Il Ministro dello Sport Spadafora e la Lega di Serie A continuano a lavorare per raggiungere un’intesa sul tema delle partite in chiaro. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, già oggi potrebbero esserci novità importanti.

“Mancherebbe un passaggio formale che il governo si augura possa essere compiuto nelle prossime ore. […] L’intesa prevederebbe la trasmissione di Verona-Cagliari sul canale Youtube di Dazn e Atalanta-Sassuolo su Tv8, tutto senza pubblicità. E per Rai2 la possibilità di trasmettere gli highlights delle partite senza più dover aspettare la scadenza dell’embargo: gol e immagini saranno visibili già dalle 21.30, pochi minuti dopo la fine delle gare della fascia serale“.