GdS – Serie A in chiaro, incontro Spadafora-Sky positivo: si va verso il sì. Ma i club di A…

Nella giornata di ieri, il Ministro dello Sport Spadafora ha incontrato l’AD di Sky Italia Ibarra e il direttore delle relazioni esterne e istituzionali Pugnalin: l’obiettivo è provare trasmettere in chiaro alcune partite del campionato. L’incontro è stato positivo e anche dalla Lega arrivano segnali di apertura. Nel caso la trattativa si concluda nel verso sperato, Sky trasmetterebbe due-tre partite per le prime due giornate in chiaro su TV8. Al momento non si esclude una diretta gol, ma il calendario spalmato rende tale soluzione meno stimolante rispetto alla Bundesliga. Secondo La Gazzetta dello Sport, Sky avrebbe dato disponibilità e intanto è stato fatto un sondaggio con Dazn, facendo però attenzione a evitare effetti collaterali sull’audience della concorrenza (RAI e Mediaset).

NIENTE DECRETO – Per il momento, però, la trattativa è solo in una fase iniziale e la vicenda appare delicata. Tra i club di A e i broadcaster, infatti, è ancora in atto una battaglia sull’ultima rata dei diritti TV. “Spadafora è attentissimo a precisare il contesto emergenziale e straordinario dell’iniziativa: un atto di sensibilità verso il pubblico che non danneggi nessuno. E che non eserciti nessun tipo di effetto collaterale sullo scontro di oggi e sul bando (per i diritti 2021-2024) di domani. Proprio per questo, il ministro vorrebbe evitare un decreto che possa rappresentare l’«ombrello» normativo per superare i vincoli della legge Melandri sui diritti tv”, spiega La Gazzetta che ribadisce la volontà dei club di Serie A di evitare di creare un precedente. Precedente che lo stesso Spadafora non sembra voler favorire, contestualizzando la proposta in una situazione di emergenza.