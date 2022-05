Chiellini: “Mio erede? Non serve cercarlo. In Nazionale abbiamo Bastoni che è fortissimo”

Dopo l'ultima partita allo Juventus Stadium con la maglia bianconera, Giorgio Chiellini ha parlato della sua scelta e del futuro a Sky Sport

"Sono felice e orgoglioso, situazione maturata in mesi. Lascio spazio ai giovani che devono crescere con la Juve. Farò il tifo per loro, ho raggiunto questa decisione con gioia e felicità. Volevo arrivare al Mondiale, mancare la qualificazione ha dato un'accelerata al mio addio. Per il mio futuro ho bisogno di veder fuori anche dalla Juve, un po' di sguardo fuori lo devo fare altrimenti non sono pronto poi per quello che voglio fare. Anche in questi ultimi due anni dopo l'infortunio ho avuto dei picchi molto alti. Erede? Non serve cercare un nuovo Chiellini. In Nazionale abbiamo Bastoni che è fortissimo, diverso da me con altre caratteristiche, ma che verrà ricordato come Alessandro Bastoni".