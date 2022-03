Chiellini: “Champions? Quest’anno possiamo puntarci. Non sempre vince la squadra migliore”

Intervistato dal Times, il difensore ammette che la Champions è "qualcosa che mi manca"

In una lunga intervista al Times, Giorgio Chiellini ha parlato della Champions, trofeo che la Juventus non vince dal 1996. Inoltre il difensore ha parlato della filosofia del club bianconero: "Vogliono creare qualcosa e il verbo più importante è 'vincere'. Questo non significa che devi vincere tutto, ma alla Juventus punti sempre a vincere".