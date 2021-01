Chiellini: “Duello con Lukaku? Le partite finiscono sempre con tanti lividi. Incontenibile”

«Non siamo riusciti mai a vincere un duello. Se vinci quelli sei avvantaggiato. Hanno voluto vincerla più di ni e bisogna ripartire. Abbiamo una finale e questo colpo, anche se importante, non ci deve mettere ko, dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà». Giorgio Chiellini ha analizzato così la sconfitta contro l’Inter. Queste le parole del giocatore bianconero:

-Il duello con Lukaku?

Lui è un attaccante fisico, se non usi le maniera forti è incontenibile. Lo puoi provare a limitare ma non annientare, è il fulcro del gioco della squadra ed è tosta. L’ho incontrato tre-quattro volte e le partite finiscono sempre con tanti lividi.

– Con Allegri vi esaltavate a difendere l’1-o. Con Sarri non è scattata la scintilla, cosa serve a Pirlo per entrare nella vostra testa?

Abbiamo avuto qualche scintilla. Barcellona è l’emblema della miglior partita della stagione. Abbiamo fatto quattro vittorie in partite difficili. Qui di cosa vuoi parlare, di tecnica o di tattica? Quando c’è questo divario è difficile analizzarla. C’è proprio stato un divario troppo netto.

-Diminuito il dna della Juventus?

Gli anni passano e stiamo cercando di far continuare il ciclo della Juve per arrivare al decimo scudetto in tutti i modi. A volte ci siamo riusciti meglio. La partita di oggi penso sia stata tra le peggiori di quest’anno.

-In mezzo al campo meno qualità?

Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, non solo i centrocampisti. Ci hanno surclassato in ogni zona del campo compresa la nostra metà, bisogna far di più anche in mezzo.

