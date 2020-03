Chiellini: “Sto bene, ma ho fatto il tampone e aspetto i risultati. Sono al J Hotel e non esco”

Giorgio Chiellini ha parlato a JTV dei suoi momenti di isolamento. Si trova anche lui al J Hotel: «La mia famiglia è a Livorno da tempo, io ero qui e sono rimasto. Sto bene ed è la notizia più importante, ho fatto il tampone ieri e aspetto notizie», ha detto. E poi ha aggiunto: «Come tanti passo la giornata, faccio qualche esercizio e cerco di passare il tempo. Leggo un po’, guardo le serie tv, videochiamo famiglia e amici. Oltre a me qui ci sono Rugani, un paio di fisioterapisti e i due chef della struttura. Sono in camera da una settimana, esco in corridoio soltanto al mattino mentre mi rifanno la stanza».

(Fonte: JTV – gazzetta.it)