«Credo che Spalletti sia la garanzia più grande di questa Nazionale. Bisogna fidarsi di lui, seguire quello che ha in testa e che sta preparando per gli Europei. Sono convinto che ci farà vivere un grande mese e una bella estate». Giorgio Chiellini , a SportMediaset, ha parlato della Nazionale, dell'Europeo e del ct, di come sia quello giusto per guidare l'Italia in questo momento.

«Credo sia l'allenatore giusto per l'Italia, non potevamo chiedere di meglio. Si vede in lui questo amore dal profondo e io sono fiducioso e convinto che sarà un attore aggiunto di questa squadra che ha la potenzialità per regalarci notte magiche. Devono viverla con entusiasmo e spensieratezza e godersi questo mese: può essere la chiave. Francia, Inghilterra e Portogallo sono le favorite, hanno tutto per reggere anche la pressione del pronostico. Vedo in seconda o terza fascia l'Italia, ma sarà equilibrato come torneo e anche le Nazionali più deboli sono difficili da battere. Conterà l'emozione e arrivarci con le migliori condizioni fisiche possibili», ha aggiunto l'ex difensore.