Nel suo libro 'Io, Giorgio', uscito nel 2020, Giorgio Chiellini attaccò duramente Felipe Melo. "È il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia". A distanza di anni, il brasiliano risponde all'ex bianconero in una lunga intervista a O Globo. "Chiellini aveva bisogno di usare il mio nome per vendere il libro, giusto? Nel mio libro non c'è il nome di Chiellini. Per me è motivo di orgoglio e gratitudine, perché hai tanti giocatori, Del Piero, Buffon, Totti, quel ragazzo metterà in vendita Felipe Melo... Bello vero?".