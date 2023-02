Juve, Chiellini: “Penalizzazione? Mi sento triste e ferito. Dai tribunali…”

Giorgio Chiellini ora gioca in MLS ma anche da lontano guarda a cosa sta succedendo in casa Juve con la penalizzazione di quindici punti assegnata alla sua ex squadra a causa del caso plusvalenze.

«Per me è doloroso - ha detto l'ex difensore bianconero a The Athletic in un'intervista pubblicata ieri - mi sento triste e ferito per quello che sta accadendo. È difficile non essere a Torino. E non è facile per tutti quelli che amano il club. Adesso i tifosi devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi».