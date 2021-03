Chiellini: “Pressione dall’Inter? Vedremo alla penultima dove saremo arrivati”

Il difensore della Juve Chiellini ha parlato a Sky Sport della corsa scudetto con l'Inter in testa alla classifica

"Ora bisogna parlare poco e stare uniti, vogliamo far bene e ci crediamo fino alla fine. Ora tappa importante, adesso abbiamo il Benevento dobbiamo dare continuità che è quello che ci è mancato quest'anno. Pressione dall'Inter? Con tutto il rispetto pensiamo una partita alla volta, l'Inter è avanti e fa corsa su se stessa. Alla fine quando ci incontreremo alla penultima vedremo dove saremo arrivati.Non dobbiamo farci condizionare. Da parte nostra abbiamo parlato dentro lo spogliatoio, non è un momento in cui bisogna parlare troppo. Oggi abbiamo risposto sul campo, Ronaldo in primis. Vedremo da qui a metà maggio dove saremo. Non ci sono tante settimane, dopo l'uscita dalla Champions dobbiamo prendere le cose positive".