Chiellini: “Andata e ritorno con Inter il massimo della stagione. Ripresa? Speriamo che…”

Intervenuto a Sky Sport, il difensore della Juve Giorgio Chiellini ha parlato del momento difficile che ha passato con questa emergenza, ma anche del calcio giocato e delle due sfide con l’Inter:

“Sono stati due mesi difficili e strani per tutti, abbiamo vissuto in modo diverso. Il primo mese in quarantena, poi bloccato. Poi ho passato un mese con la famiglia. Futuro? Mi vedo più nel ramo dirigenziale che come allenatore. Mancini mi ha sorpresa, non è una persona di tante parole come altri allenatori, ma efficace. L’andata e il ritorno con l’Inter sono stati il massimo della nostra stagione e dobbiamo tenere sempre quel livello. Tutti vorremmo giocare, ma mantenendo la sicurezza. Speriamo si trovi la soluzione giusta, per i tempi nessuna sa dire niente”.