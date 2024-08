«Ci si può anche ridurre lo stipendio. O rinnovare comunque. Tutta una questione di rapporti che crei. Quella di Chiesa è una situazione che difficilmente si risolve, una situazione incancrenita. Ma c'è l'esempio di Bremer: aveva raggiunto l'accordo con l'Inter a gennaio ma per riconoscenza ha firmato il rinnovo con il Torino, poi arriva la Juve che mette sul tavolo cinquanta mln e il calciatore passa in bianconero e l'Inter è fuori. Ci sono giocatori che rinnovano per riconoscenza nei confronti della società, le situazioni cambiano. Non parlo assolutamente di cattivi professionisti, ma sicuramente si possono prolungare i contratti. È clamoroso, fino a che ce l'hai gioca, ma proprio non lo vogliono, non si allena più con la squadra, era successa la stessa cosa con Bonucci», ha sottolineato l'ex capitano dell'Inter sul giocatore di proprietà bianconera.