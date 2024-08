Mediaset: “Ecco cosa dovrebbe fare l’Inter per prendere subito Chiesa”

Le parole di Thiago Motta non lasciano spazio ad interpretazioni di alcun genere: Federico Chiesa è da considerare un esubero e non verrà reintegrato in rosa. "La posizione non è cambiata, abbiamo parlato intensamente: è la dimostrazione di rispetto che ho per i miei giocatori. Trasparenza, chiarezza: è questo il modo che io trasmetto ai giocatori. Internamente sono molto chiaro, non è cambiato niente", le parole dell'allenatore della Juventus.