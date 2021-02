Chiesa: “Inter-Lazio, bene Fabbri: giusto il rigore Hoedt-Lautaro, regolare il gol di Lukaku”

L'analisi dell'ex direttore di gara internazionale Chiesa sull'arbitraggio di Fabbri in occasione della sfida tra Inter e Lazio

Massimo Chiesa , ex arbitro internazionale, ha analizzato l'arbitraggio di Fabbri in Inter-Lazio . Ecco l'analisi della direzione della gara di San Siro , ai microfoni di Calciomercato.com:

"Fabbri 6,5 (Var Irrati): Giusto il rigore concesso all’Inter per il fallo su Lautaro Martinez: Hoedt da dietro in scivolata prima colpisce l’avversario (con la gamba destra) e solo dopo il pallone (con la sinistra). Giusto anche il giallo e non il rosso: è una chiara occasione da gol, ma Hoedt va con l’intenzione di colpire la palla. Sul 2-0 nerazzurro, Lukaku è tenuto in gioco, sulla carambola Brozovic-Lazzari, da Patric. Se il belga fosse stato al di là dell’ultimo difensore della Lazio al momento del tocco di Brozovic, la rete sarebbe stata da annullare perché quella di Lazzari non è catalogabile come una giocata. Al limite le proteste di Hakimi dopo il giallo".