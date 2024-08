Chiesa al Liverpool, è fatta: cifre e dettagli! Lui: “Juve? Dispiace, ma…”

È fatta, Federico Chiesa giocherà nel Liverpool: ecco cifre, dettagli e le parole del calciatore in partenza per l'Inghilterra

Prima della partenza in direzione Inghilterra, Chiesa ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Se sono pronto? Sono felicissimo davvero, volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l’affetto in questi anni, grazie alla Juve. Se dispiace? Dispiace, ma sono veramente felice per questa nuova avventura, non vediamo l’ora io e la mia famiglia”.