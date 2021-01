Udinese-Inter, Chiesa: “Maresca da 5: Arslan da rosso, Conte ha ragione sul recupero. I tre…”

L’ex arbitro Massimo Chiesa ha analizzato, come di consueto, l’operato dei direttori di gara di Serie A dopo l’ultimo turno. Chiesa ha giudicato da 5 la prova dell’arbitro Maresca in occasione della sfida tra Udinese e Inter.

“Arslan era da rosso. Al 26’, interrompe la ripartenza dell’Inter con uno sgambetto su Lukaku. L’arbitro fischia fallo, ma non prende provvedimenti disciplinari e commette un errore (giusto il primo giallo su Vidal al 10’). Non convince la gestione dei cartellini. Nel finale, Conte si infuria per i 4’ di recupero assegnati: l’arbitro avrebbe potuto concedere un recupero più lungo. L’allenatore nerazzurro protesta, si prende un giallo e non si ferma: “Sei sempre tu Maresca”. I nervi salgono e il giallo diventa rosso. Così a Oriali, dopo il fischio finale e nei microfoni tv si sente Maresca che dice, uscendo dal campo: “Bisogna accettare quando non si vince”. Tutti e tre i protagonisti dell’episodio si sono posti male in questo frangente“.