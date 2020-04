Chiesa adatto per il 3-5-2 dell’Inter di Conte? “Non avrei problemi a giocare da esterno”

L’interesse dell’Inter nei confronti di Federico Chiesa non è certo una novità. In molti si sono chiesti se le caratteristiche del giocatore della Fiorentina fossero compatibili con il modulo utilizzato da Conte nei nerazzurri, ovvero il 3-5-2. Intervistato da Sky Sport, Chiesa si è detto sicuro di poter ricoprire eventualmente quel ruolo:

“Io esterno nel 3-5-2? Quest’anno ho giocato più da seconda punta, ma semplicemente perché il mister mi vedeva lì in base alla sua idea di calcio. Ma non avrei problemi a giocare nella mia squadra in quel ruolo, gioco dove decide l’allenatore cercando di fare del mio meglio per la squadra. La squadra che sognavo da bambino? Appena entrato nella Settignanese, sognavo di entrare nel settore giovanile della Fiorentina. Poi, quando ho raggiunto questo traguardo, sognavo invece di giocare al Franchi ed esordire con la maglia viola. Per me Firenze è casa, giocare con la Fiorentina è il sogno realizzato. Io leader della Fiorentina del futuro? Vedremo, l’importante ora è riuscire ad arrivare quanto prima alla salvezza“.

(Fonte: Sky Sport)