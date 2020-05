L’Inter non molla la presa per Federico Chiesa: l’esterno offensivo della Fiorentina rimane uno dei primi obiettivi di mercato dei nerazzurri, pronti all’ennesima sfida con la Juventus. Secondo Tuttosport, il club di viale della Liberazione avrebbe proposto tre nomi alla dirigenza viola come parziale contropartita tecnica: Dalbert, Nainggolan e Gagliardini. Decisiva sarà la volontà del giocatore.