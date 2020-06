Castellazzi: “Chiesa più da Inter che da Juve. Troppi 70 milioni. Se partisse Lautaro…”

L’ex portiere dell’Inter, Luca Castellazzi, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Federico Chiesa, obiettivo di mercato di Inter e Juventus: “Chiesa è più un prospetto da Inter in questo momento, nel senso che magari l’Inter può aver più bisogno di una seconda punta nel caso Lautaro uscisse – le dichiarazioni riportate da FirenzeViola.it -. Per la Juve sarebbe un ‘di più’. Forse l’anno scorso era l’anno giusto per andar via. Il valore di oggi? Le valutazioni vanno contestualizzate al momento economico sociale, tutti i ds ora parlano di un mercato fatto di scambi e di investimenti limitati: 70/75 milioni mi sembrano tanti“.