Chiesa: “Regolare il gol di Darmian. La rete di Leao in Milan-Atalanta…”

Il commento dell'ex direttore di gara degli episodi dell'ultima giornata del campionato e in particolare delle gare di Inter e Milan

Massimo Chiesa , ex arbitro internazionale, ha commentato a Calciomercato.com i casi da moviola dell'ultimo turno di Serie A. Sotto la lente di ingrandimento ci sono soprattutto le sfide di Inter e Milan, in lotta per lo Scudetto.

"Un arbitro come lui ci farebbe ancora comodo, mi dispiace che smetta. Veniva dalla partita di Madrid diretta in modo straordinario, e a San Siro ha fatto un'altra importante prestazione. Quando non brilli vuol dire che ti notano poco, e di conseguenza che hai fatto bene. La decisioni prese nei pressi dell'area sono sempre state corrette, sia quella per l'intervento di Saelemaekers su Djimsiti, che quella per il contatto tra il difensore dell'Atalanta e Giroud. Sul gol di Leao sono d'accordo con lui, per me non era fallo; quando si prende posizione è chiaro che c'è un contatto".