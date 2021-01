Chiesa: “Regolari i gol della Roma, giallo severo per Lukaku. Sul contatto Ibanez-Lautaro…”

L’ex arbitro Massimo Chiesa ha analizzato ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’operato del direttore di gara Di Bello nel corso della sfida tra Roma e Inter. Per Chiesa la prestazione dell’arbitro è da 6,5:

“Partita dal coefficiente di difficoltà altissimo, diretta bene dall’arbitro Di Bello, che lascia giocare le due squadre e interviene solo quando necessario (uniforme il metro di giudizio utilizzato). L’arbitro parte bene, con il primo episodio subito prima dell’1-0 di Pellegrini: l’Inter protesta, ma Veretout porta via in modo pulito il pallone a Barella. Al 43’ giallo severo per Lukaku: l’intervento su Smalling è scomposto, ma il belga prende prima la palla. Giusto non concedere rigore all’Inter per l’entrata di Ibanez su Lautaro, che calcia davanti a Pau Lopez e cade dopo essere stato leggermente sbilanciato. Regolare, infine il 2-2 della Roma: Mancini prende posizione e non commette fallo su Skriniar“.