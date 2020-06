Inter e Juve, stessa strategia per Chiesa: Marotta e Paratici si sfideranno solo se…

Stessa strategia per Inter e Juventus: Federico Chiesa non è più una priorità. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, nonostante la Fiorentina abbia già programmato l’addio del calciatore della Nazionale, i due club non hanno intenzione di far partire l’assalto per il classe 1997.

Nessun dubbio sul valore del calciatore: a frenare i due club è il costo del cartellino. La valutazione della società di Commisso si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Una richiesta giudicata fuori mercato da Marotta e Paratici, che torneranno a pensarci (e a sfidarsi) solamente solamente in due casi: prezzo più basso o apertura ad altre formule da parte della Fiorentina.

(Fonte: Calciomercato.com)