Campedelli: “Paga solo il Chievo. L’Inter ha vinto lo scudetto pagando in ritardo gli stipendi”

Nei giorni scorsi, la FIGC non ha ammesso l'iscrizione del Chievo Verona alla prossima Serie B, decretando di fatto la fine della favola

"La Figc ha deciso che non potevamo iscriverci né in Serie B, dove eravamo, né nei dilettanti per alcuni arretrati nei versamenti Iva. Il Tar ha dato ragione alla Figc. Giovedì ci presenteremo al Consiglio di Stato. Chiediamo l’iscrizione alla Serie B in soprannumero. Abbiamo fatto tutto secondo le regole. Il calcio vive sui debiti e i pagherò. Però alla fine paghiamo solo noi".

Campedelli ha poi concluso: "In Europa siamo fra i club messi meglio. Il Barcellona ha un miliardo di debiti. L’Inter ha vinto il campionato pagando in ritardo gli stipendi. Io i giocatori li ho pagati fino a maggio, poi a giugno è scoppiata la bufera. Fra i presidenti mi ha chiamato solo Enrico Preziosi. Poi qualche ex giocatore. E Delneri, l’allenatore della promozione in Serie A nel 2001 e della vittoria a San Siro contro l’Inter, nel giorno dell’addio a Peppino Prisco. La gioia in un giorno di dolore".