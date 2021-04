Chiumento: “Alla Juve cose scandalose. Mi dicevano: ‘Se non firmi il contratto…'”

Davide Chiumiento nei primi anni 2000 era una giovane promessa della Juventus. L'ex bianconero ha raccontato aneddoti piuttosto interessanti

Ricordate Davide Chiumiento? Nei primi anni 2000 era una giovane promessa della Juventus , considerato da molti il nuovo Del Piero. Poi, il talento svizzero si è po' perso per strada. Oggi vive in Canada, dove gestisce una scuola calcio. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex bianconero ha però raccontato alcuni dettagli piuttosto interessanti sul suo passato juventino e sul modo di agire del club:

COSE SCANDALOSE - "Esordisco in Serie A e dopo l'esordio tre giorni faccio anche il mio debutto in Champions, contro il Deportivo. Qualche ora prima della partita mi volevano rinnovare il contratto, ma a condizioni loro, mettendomi pressione. Per me e mio padre era tutto nuovo, venivamo da un piccolo paese in Svizzera. E la società si è approfittata della nostra ingenuità. I miei compagni della Primavera memori della mia esperienza hanno evitato questi problemi. Ho visto cose scandalose, lo dico con rammarico".