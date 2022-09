Christillin: “Conte alla Juve? Il torno e vai non è la miglior soluzione ma…”

Le parole del membro del consiglio Fifa: "La cosa più importante, in questo momento, è parlare a quattr'occhi e non farlo attraverso i media"

Intervenuta ai microfoni di TuttoJuve, Evelina Christillin, membro del consiglio Fifa e tifosa della Juventus, ha parlato così del possibile ritorno in bianconero di Antonio Conte: "Il 'torno e vai' non è la miglior soluzione, poi è chiaro che si può sempre scrivere di tutto. La cosa più importante, in questo momento, è parlare a quattr'occhi e non farlo attraverso i media; un bel silenzio e pedalare è quello che mi sentirei di consigliare a tutti".