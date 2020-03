Cicinho: “Bevevo 10 confezioni di birra al giorno. Per vent’anni ho bevuto di tutto. Mi sono…”

“Bevevo fino a dieci confezioni di birra al giorno. E per vent’anni ho bevuto di tutto“. E’ la confessione choc di Cicinho, terzino brasiliano ex del Real Madrid, della Roma e della nazionale brasiliana a ‘Estado do Sao Paulo’. L’intervista, sottolineano i media spagnoli, riporta alla luce il problema della dipendenza da alcool di molti calciatori brasiliani. “Mi sono reso conto di quello che mi stava succedendo quando ho capito che non provavo più alcun piacere a fare quel che facevo, ovvero giocare a calcio“, ha aggiunto il 39enne ex calciatore.

