Cies – Inter, nel 2021 Brozovic è terzo in Serie A per rendimento. In Europa…

Secondo il Cies, il centrocampista croato dell'Inter, Marcelo Brozovic, è il terzo in Serie A per rendimento nel primo trimestre del 2021

Spostando l'attenzione in Europa e nei 5 top campionati, in testa c'è Lionel Messi del Barcellona, con Lewandowski del Bayern Monaco e Jorginho, ex Napoli e ora al Chelsea, a seguire. In lista c'è anche Brozovic, che a livello continentale si piazza al dodicesimo posto.