In Cile: “Vidal non si era allenato ed era scattato l’allarme. Oggi in campo”

Nel suo Paese si è parlato dall'assenza, nella seduta di ieri del centrocampista nerazzurro, che però si è regolarmente allenato in rifinitura

Erano assenti nell'allenamento di martedì. Su Vidal e Aranguiz, in Cile, era scattato l'allarme. Ma quest'oggi si sono allenati nella seduta di rifinitura in vista della gara di domani sera contro la Colombia. ESPN ha rivelato che i due si sono allenati con i compagni normalmente ed è stato escluso qualsiasi tipo di infortunio.

L'interista dovrebbe anche giocare da titolare l'ultima delle tre gare di questa pausa. Come gli altri sudamericani sarà in Italia solo tra il 10 sera e l'11 e per questo difficilmente Inzaghi questa volta lo manderà in campo. Nelle prime due gare di campionato il cileno si è reso molto utile e fa ben sperare come alternativa importante nel corso della stagione.