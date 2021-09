Cile, Vidal: “Brasile? Sarà partita intensa e importante. Ci piacerebbe…”

Le parole del nerazzurro: "Brasile? Dobbiamo fare punti e avanzare in classifica. Sarà una partita intensa e importante per noi"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale cilena, Arturo Vidal, centrocampista dell'Inter, ha parlato così in vista della partita di qualificazione ai Mondiali contro il Cile: "Dobbiamo avere un po' più di attenzione rispetto alla Copa America, quella con il Brasile era una partita da dentro o fuori. Adesso dobbiamo fare punti e avanzare in classifica. Sarà una partita intensa e importante per noi, ci piacerebbe ripetere il successo per 2-0 nell'ultimo incrocio nelle qualificazioni mondiali".