Cile, Vidal pronto alla prossima sfida: “Per un buon lavoro devi amare ciò che fai”

Le parole del centrocampista nerazzurro impegnato in queste settimane con la sua nazionale

Manca poco alla sfida tra Cile e Paraguay in Copa America. Per questo motivo Arturo Vidal ha mostrato tutta la sua grinta attraverso il suo profilo Instagram: "L'unico modo per fare un buon lavoro è amare quello che fai!!! E io rappresento sempre questi colori con amore e convinzione... Forza Cile!".