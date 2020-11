Si deciderà al ritorno il 12 novembre la vittoria della Chinese SuperLeague. L’andata della finale scudetto tra il Jiangsu Suning e il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro è infatti terminata con il risultato di 0-0: sarà dunque decisivo il match di giovedì prossimo, ma il non aver subito gol in casa mette in una situazione di piccolo vantaggio la squadra di Suning.